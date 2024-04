Tevez | «A chi mi ispiro? A Conte per la passione e l’ossessione per la vittoria»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Carlos, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Oggiè allenatore dell’Independiente di Avellaneda, in Argentina, e sta ottenendo ottimi risultati. Tra i suoi sogni quelli di tornare in Italia da tecnico.: «Peresiste solo la» L’argentino sugli allenatori avuti in carriera e la loro influenza: «Miper laper la, da Bielsa ho preso l’attenzione ai dettagli e da Ferguson mi porto la grande calma nella gestione del gruppo. Ma di bravi ne ho avuti tanti, penso a Mancini e Allegri. Se ne devo dire uno però, scelgo Antonio». Ha un ricordo particolare che la lega a? «Me ne viene ...