Tesoretto in cassa da 4 | 6 milioni | Un bilancio sano e solido Pronti soldi per strade e sociale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Più fondi al, alla manutenzione dellee per "fronteggiare gli eventuali tagli preannunciati dal governo e che ancora non sono stati quantificati". La Giunta approva ilconsuntivo 2023 (avanzo libero di oltre 4,6), che approderà il 16 aprile in commissione prima del voto del 30 aprile in Consiglio comunale. "Dal rendiconto esce una fotografia molto positiva, che conferma un, con una tenuta ordinata e rigorosa dei conti – spiega Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore al–. Questo rendiconto del 2023 non fa che consolidare la strada che abbiamo già tracciato quando abbiamo approvato ilpreventivo 2024, alla fine dello scorso anno. Equilibrio e prudenza restano ...

