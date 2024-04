Terza corsia A1 e pista ciclabile Via al piano per il ponte sull’Arno

(Di giovedì 11 aprile 2024) La gara di progettazione europea sarà pubblicata nelle prossime ore. Nell’arco di due mesi sarà individuato il team, che entro la fine del 2025 dovrà ultimare il progetto. A quel punto si passerà all’espletamento della gara e verrà successivamente affidato l’incarico alla ditta per poi, ad inizio 2026, iniziare i lavori. Gli interventi per realizzare l’opera dureranno almeno due anni. Questa la tempistica per la costruzione della passerella ciclopedonale sul fiume Arno, all’altezza delIpazia d’Alessandria, nel comune di San Giovanni. Un’opera che il sindaco Vadi ha definito una delle più importanti degli ultimi vent’anni, in quanto consentirà di collegare, in tutta sicurezza, il quartiere Oltrarno con il centro della città. Per giunta l’infrastruttura è prevista dalla convenzione relativa alladell’autostrada A1 ...

