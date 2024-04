Terminato l' ultimo tratto di Ciclovia del Trammino fino a Porta a Mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pisa, 11 aprile 2024 - Sono terminati i lavori per realizzare l'della Ciclopista delche collega Pisa al Litorale. L'intervento, finanziato con fondi del PNRR per un importo complessivo di 900mila euro, riguarda ildella ciclopista che arriva dentro l'abitato di Pisa, nel quartiere di, e ha permesso di realizzare il collegamento ciclabile trae La Vettola, connettendo via Viaccia con l'intersezione di via Livornese, per una lunghezza complessiva di circa 1,5 chilometri. Stamani, giovedì 11 aprile, ala presentazione del nuovo percorso già aperto a dell'assessore ciclisti e pedoni, alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti e alla mobilità Massimo ...