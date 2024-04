Tennistavolo | primi pass per Corea del Nord ed Hong Kong nel Preolimpico di doppio misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Va in archivio ad Havirov, in Repubblica Ceca, la prima giornata del torneo di qualificazione olimpica didel, che si svolge su base mondiale: idueolimpici nominali vanno alle coppie Ri Jong Sik/Kim Kum Yong (del) e Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (). Nella finale del Tabellone 1 Ri Jong Sik / Kim Kum Yong (del) piegano al termine di una sfida equilibratissima Alvaro Robles / Maria Xiao (Spagna) per 4-3 (8, -9, -6, 7, -13, 9, 11), mentre nell’ultimo atto del Tabellone 2 Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem () regolano in uno scontro giocato punto a punto negli ultimi tre game Luka Mladenovic / Ni Xia ...