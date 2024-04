Tennis | Sinner ai quarti a Montecarlo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 18.32 Ottavo di finale senza problemi per Jannik. Il n.2 del mondo e del tabellone spazza via il tedesco Jan Lennard Struff in 1h18' col punteggio di 6-4 6-2. Piccolo momento di esitazione per il 22enne di San Candido nel corso del primo set, quando subisce un immediato controbreak sul 2-1. Il nuovo break sul 4-4 diventa quello decisivo.Nel secondo set il tedesco non trova mai il modo di reagire. Aiincrocia il vincitore fra Rune (n.7) e Dimitrov (n. 9. sconfitto in finale a Miami).