Tennis Sei vittorie su sei Per il Cus è un filotto

(Di giovedì 11 aprile 2024) Positivo weekend di gare per le compagini giovanili del Cus Ferraratargato Salvi, dove i ragazzi allenati dai tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni hanno ottenuto seisu altrettante partite giocate. I campionati nazionali a squadre under 14, sono entrati nella seconda fase a gironi regionale, con due formazioni cussine ancora presenti. I match disputati fra sabato e domenica hanno visto la formazione Cus A vincere in casa contro il CA Faenza 3-0 ed in trasferta presso il Siro Bologna con lo stesso punteggio. Protagonisti delleTommaso Caniato, Federico Pigaiani e Andrea Picariello, tutti molto attenti e bravi ad essersi fatti trovare pronti nei singolari e doppi disputati. Ora partita finale del girone contro il Nettuno Bologna in trasferta, per l’accesso alla fase finale del tabellone ad eliminazione ...