Tennis Il Valico compie cinquant’anni Il club sta lavorando alla festa celebrativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mezzo secolo di esistenza, portandosi dietro l’esperienza, l’inizio di una avventura che sarebbe durata nel tempo, ma guardando al futuro e volervi scommettere per una sfida che guarda orizzonti lontani. Innovazione e tradizione per idel"Il", dal 1974 situato a breve distanza dal centro di Altopascio, ma punto di riferimento per tutta la Piana. Ne è trascorso di tempo dagli esordi: da Connors, Borg e Panatta a Sinner e Djokovic, passando per Nadal e Federer. I nomi dei campioni delle varie epoche fanno capire la distanza attraversata dal centro sportivo che è all’avanguardia come strutture e campi, compresi quelli coperti, dove va di moda quella che, ormai, è la disciplina del momento: il padel, dove ci sono campi davvero ok, secondo gli appassionati. Poi la location. Argomento che ...