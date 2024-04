Tennis | Eurovision Sport si assicura i diritti per 5 match della Billie Jean King Cup

(Di giovedì 11 aprile 2024), la nuova piattaforma di streaming digitale gratuito, è orgogliosa di annunciare un accordo storico per la trasmissione di cinque incontri di qualificazioneCup questo fine settimana. Questa partnership segna il primo torneo diin assoluto a essere trasmesso su, a dimostrazione dell'espansione del portafogliopiattaforma esua dedizione alla promozione deglifemminili in tutto il mondo.è un pioniere delle trasmissioniive in diretta che rende disponibili migliaia di ore di contenuti in chiaro in un'unica destinazione digitale. ...

