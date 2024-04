Tennis Atp Montecarlo | doppio | Bolelli e Vavassori accedono ai quarti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Simonee Andreaaidi finale dinel ‘RolexMasters’. I due atleti italiani hanno battuto gli argentini Maximo Gonzalez e Nicolas Molteni in un’ora di gioco. Il match è finito 6-1 6-3 e il duo ha staccato il pass per il terzo turno del torneo. Domani,incontreranno il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, che hanno eliminato i favoriti Rohan Bopanna e Matthew Ebden. SportFace.

Marrakech , 7 apr. (Adnkronos) – Matteo Berrettini torna a vince re un torneo dopo l’ennesimo infortunio. Il Tennis ta romano si è imposto nell’Atp 250 di Marrakech superando in finale in due set, ... (calcioweb.eu)

Sinner Struff all'ATP Montecarlo 2024, il risultato in diretta live - "Sono felice di essere tornato in campo. io e Korda abbiamo un Tennis per certi aspetti simili, abbiamo entrambi colpi abbastanza piatti. Oggi era molto importante muovere la palla, non… Leggi ...informazione

Henin commenta la veemente reazione di Medvedev: "Non può comportarsi così" - Non è stata una mattinata tranquilla per Daniil Medvedev nel suo esordio a Monte-Carlo. Seppur il russo ogni volta si prometta di rimanere calmo in campo, spesso ci ricasca e va’ in escandescenza. E’ ...tennisworlditalia

Jan-Lennard Struff, chi è il prossimo avversario di Sinner all'Atp Montecarlo: età, carriera, ranking atp - Jannik Sinner ha vinto in due set all'esordio all'Atp Montecarlo contro Sebastian Korda. L'altoatesino ha archiviato la pratica dello statunitense in appena due ore, vincendo 6-1, 6-2 ...ilmessaggero