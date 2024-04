Teniamoci in conTATTO allenando l’empatia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) La comunicazione è l’abilità che ha permesso all’uomo di arrivare fino ad oggi. Comunicare è indispensabile e ha lo scopo principale di stabilire relazioni significative. Siamo nati per comunicare, dice la scienza, comunicare a tutti i costi, in qualsiasi modo, anche in presenza di limitazioni sensoriali che non devono essere viste come barriere o ostacoli insuperabili, perché quando ci si incontra veramente non servono parole, ci si incontra e ascolta con il cuore. L’uomo si sa ha una alta capacità di adattamento, è così fin dalla preistoria, essa gli ha permesso di non estinguersi e di evolversi. La capacità di potenziare gli altri sensi, in risposta ad una limitazione sensoriale, è un vero potere da supereroe. Un’altra abilità importante è, cioè mettersi nei panni dell’altro per comprenderne necessità, emozioni, e pensieri. Sono proprio questi temi le ...