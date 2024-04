Temu entra a far parte dell' Anti-Phishing Working Group per combattere le frodi online e le truffe informatiche

(Di giovedì 11 aprile 2024) BOSTON, 11 aprile 2024 /PRNewswire/, la piattaforma di e-commerce nota per i suoi prodotti di qualità a prezzi accessibili, ha aderito all'(APWG), una coalizione globale impegnata nella lotta al furto di identità e alle. Fondato nel 2003, l'APWG riunisce gli sforzi dei leader tra le aziende tecnologiche, le istituzioni finanziarie, le aziende di sicurezza informatica e le agenzie governative per contrastare i cybercrimini. Questa collaborazione prevede lo scambio di dati, la conduzione di ricerche e il lancio di campagne di sensibilizzazione del pubblico. Il, un diffuso crimine informatico, cerca di raccogliere illecitamente informazioni sensibili attraverso canali di comunicazione ...

