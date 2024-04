Telemedicina per anziani e fragili Il progetto in Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arezzo, 11 aprile 2024 – E' stato definito un nuovo e ambiziosodia favore di persone anziane. Prenderà forma grazie al finanziamento dei Fondi PNRR. In prima linea il Comune di Bucine, in qualità di ente sub-attuatore, che agirà in nome e per conto della Conferenza dei Sindaci del, in partneriato tecnologico con un’azienda locale. Saranno offerti servizi di telemonitoraggio a favore delle persone anziane non autosufficienti, parzialmente o momentaneamente non autosufficienti in dimissione anticipata assistita, provenienti dagli ospedali delaretino e di Arezzo e residenti nell’ATSe nell'ATS Aretina. Ilprevede la copertura fino a 240 pazienti nell’arco di due anni, fino a marzo 2026. “L’attivazione ...