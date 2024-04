“Te lo dobbiamo dire” Amici 23 | altra mazzata per Gaia | dopo l’infortunio | delusione in casetta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il pubblico di23 sa già cheil brutto infortuniodeve stare a riposo. Il ché si traduce in un ritiro di fatto, proprio ora che il Serale è nel vivo e le possibilità di arrivare in finale si fanno concrete. Per 3 settimane, questo il responso dei medici,non potrà ballare. Ma ha accettato la proposta di Raimondo Todaro di avere uno o una sostituta che in pratica gareggerà al suo posto fino a quando non si rimetterà. Ovviamente se il sostituto in questione sarà eliminato, anchelascerà per sempre la scuola ma in questo modo potrà cercare di avere una possibilità e magari rientrare in gara invece di ritirarsi subito dalla competizione. E mentre il pubblico fa le sue ipotesi circa il nome di chi farà le veci della ballerina arriva la reazione dei suoi compagni di ...