(Di giovedì 11 aprile 2024) In questi ultimi anni, fra i giovani, e non solo, sta spopolando la musica pop, pop rock e country della cantautrice americanache ha conquistato il primo posto come cantante più ascoltata al mondo su Spotify. Nata nel 1989 in Pennsylvania,è entrata nel mondo della musica a 14 anni. Ha debuttato nel 2006 con il singolo "Tim McGraw", canzone country che poi entrerà a far parte del suo primo album "". Nel corso degli anni scriverà altri 9 album; il più recente è "Midnight". Grazie all’enorme successo delle sue canzoni e dei suoi album ha vinto numerosi premi: recentemente, durante la 66esima edizione deiAwards, ha portato a casa il suo quartoper il migliore album, riconoscimento conferito ...

Taylor Alison Swift dai Grammy alla parentela con Emily Dickinson - La cantautrice Taylor Swift ha conquistato il primo posto come cantante più ascoltata su Spotify, vincendo numerosi premi, tra cui il Grammy per il migliore album. È stata confermata la sua parentela ...ilrestodelcarlino

The Renegade Director Reclaiming Amy Winehouse’s Soul - Director Sam Taylor-Johnson has faced her own pain and tabloid scrutiny. Now the ‘Fifty Shades of Grey’ helmer is wresting Winehouse’s story from victimhood and reasserting the independence she ...hollywoodreporter

‘Jurassic World’s Daniella Pineda Among Those Joining Ben Affleck In ‘The Accountant 2’ From MGM Amazon Studios And Artists Equity - Daniella Pineda, Allison Robertson, Robert Morgan, and Grant Harvey have joined the upcoming Amazon MGM Studios feature The Accountant 2.deadline