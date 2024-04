Tassi di interesse | Bce verso il taglio a giugno | di quanto si abbasserà il costo dei mutui ogni mese Gli scenari

Prestiti a Tasso Zero: Classifica e Come Richiederli - Scopri cos'è e come funziona un prestito a tasso zero online, come ottenerne uno e chi li eroga in modo semplice e veloce.punto-informatico

Euro in caduta libera, la colpa è della Bce - L'euro si indebolisce sul dollaro per effetto della retorica più accomodante sui Tassi della Bce. La divergenza tra l'imminente taglio in Eurozona e la cautela Fed colpisce l'EUR/USD.money

L’oro prosegue il rally e supera la soglia dei 2.400 dollari. I due motivi che hanno sostenuto la corsa - 1. I prezzi dell’oro tendono a seguire una relazione inversa rispetto ai Tassi di interesse. Man mano che il costo del denaro scende, l’oro diventa più attraente rispetto agli asset a reddito fisso ...milanofinanza