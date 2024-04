Tanti | accordo Stato e Regione | finalmente il nuovo Hospice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arezzo, 11 aprile 2024 – “17,7 milioni per la Asl sud est di cui 4,5 per l'di Arezzo che ci vienerestituito. L'troverà posto nella cittadella della sanità al Pionta che sta prendendo sempre più concretezza grazie alla collaborazione tra Comune e Asl. Ora attendiamo i 13 milioni per via Guadagnoli e una risposta per il San Donato, ma questi 4,5 milioni sono un bel risultato e ringrazioToscana e il governo Meloni per questo impegno mantenuto”.