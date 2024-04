Tangenti per appalti in Comuni Sicilia | 12 misure cautelari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Avrebbero corrotto con gioielli, denaro, olio, panettoni e offerte di assunzioni una serie di funzionari pubblici di diversini per vincere gare, ottenere rimborsi, accelerare pratiche. L'ennesimo giro discoperto dai Carabinieri di Palermo ha al centro il responsabile e alcuni dipendenti di una cooperativa sociale di Partinico che gestisce servizi per anziani, disabili e minori e una serie di pubblici ufficiali "infedeli". L'indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha portato a 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 6di arresti domiciliari e 3 sospensioni. Le manette sono scattate per Giuseppe Gaglio, legale rappresentante e presidente del cda della cooperativa Nido d'Argento, Massimiliano Terzo, dipendente della coop e Gaetano Di Giovanni ...