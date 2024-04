Tajani e Wang Wentao insieme in Italia Storia di una relazione complicata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Inizia oggi ufficialmente la visita indella delegazione di alto livello guidata dal ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese,. E’ la prima visita di alto livello dopo la comunicazione del governo di Roma dell’uscita dell’(primo paese al mondo a farlo) dal progetto strategico di Pechino chiamato Via della Seta. Come primo appuntamento, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa mezzogiorno accoglieall’Università Ca’ Foscari per l’evento “Marco Polo, un Ponte tra Europa e Cina. Il Passato che ispira il Futuro”, un evento celebrativo in occasione dei 700 anni dalla morte del personaggio-simbolo dell’amicizia fra Roma e Pechino, chealla figura di Matteo Ricci è spesso usato dalla retorica politica ...