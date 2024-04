Taglio accise sui carburanti | il governo dice no e incassa oltre 25 miliardi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il mancatodellesul carburante da parte delè un vero e proprio affare per l’esecutivo Meloni. Secondo i dati stimati dall’Unione Energie per la Mobilità (Unem), infatti, il gettito fiscale nel solo 2024 è già stato da record e viaggia spedito verso il risultato già ottenuto nel 2023. Numeri che, nelle previsioni dell’associazione, rischierebbero di mandare in fumo un risparmio alla pompa stimato in 186 milioni di euro per i consumatori. Ilno alMentre il prezzo nelle stazioni di rifornimento cresce a vista d’occhio giorno dopo giorno, con i costi di un pieno che si fanno sempre più cari di settimana in settimana, da parte delsembra arrivare l’ennesimo no al...

