Taglia le vene alla fidanzata | poi va al bar e poco dopo si uccide

Catalano avrebbe tagliato le vene dei polsi alla 45enne e poi, dopo aver vagato per ore all'interno del suo trilocale, si sarebbe tolto la vita. Il 50enne si era trasferito in quell'abitazione da ... (fanpage)

Uccide la fidanzata e si toglie la vita (NOMI) - Tra le possibilità vagliate dagli inquirenti c’è anche quella che sia stata sedata o drogata dal compagno e che quindi fosse priva di sensi al momento dell’omicidio.zoom24

Omicidio-suicidio in casa a Lonato: la donna potrebbe essere stata sedata prima di essere uccisa - Cristian Catalano, 50 anni, è stato trovato morto in un'abitazione di Lonato del Garda (Brescia) lo scorso 1 aprile: accanto a lui il corpo senza vita ...fanpage

Morti dissanguati in casa a Lonato, via libera alla sepoltura. Si continua a indagare - Non è stata soffocata. Ma per capire se prima che le fossero Tagliate le vene dei polsi sia stata, magari, stordita o narcotizzata, bisognerà aspettare l’esito dei test tossicologici disposti dalla ...brescia.corriere