Svizzera condannata per negazionismo climatico | il pericolo delle toghe verdi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ladalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Già così, suona incredibile, surreale. Cosa potrà aver commesso di così grave la Federazione elvetica per meritare una simile condanna? È colpevole di non aver lottato con sufficiente ardore contro il cambiamento. No, non stiamo scherzando. I giudici della Cedu hanno davvero detto questo, in una sentenza che rischia di scatenare una insana corsa alla giudiziarizzazione dell’agenda green, da imporre cioè passando non dalle urne e dalle aule parlamentari, bensì dalle aule dei tribunali. Cosa dice la Corte A fare ricorso, e a vincerlo, l’associazione “Anziane per il clima”. Pur avendo escluso la violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita), i giudici hanno condannato laper aver violato l’articolo 8 della ...