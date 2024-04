Suviana | Calderone | sicurezza è priorità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 8.25 A Bargi per portare la vicinanza del governo dopo la strage alla centrale di, la ministra del Lavoro ringrazia i sommozzatori di Vigili del Fuoco e Arma, "che mettono in gioco la loro vita per salvare quella degli altri". Poi sottolinea: "sul lavoro èdi questo governo,posta da subito. Già aggiunti 1.600 ispettori e raddoppiati a 1,5mld i fondi Inail. Di recente rafforzate le sanzioni, con patente a punti che chiedevano sindacati. Preferisco dire 'crediti', non si può e non si deve dare 'punti' a vita umana".