Suviana | vigili del fuoco | Così abbiamo trovato la quarta vittima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Laè stata recuperata al piano -9, in uno dei piani che era completamente allagato già dalle prime fasi. È stato possibile recuperarlo e liberarlo dalle macerie". Lo ha detto Francesco Notaro, direttore regionale deidelper l'Emilia-Romagna durante un punto stampa in merito all'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi a, nell'appennino Bolognese. "I quattro dispersi non lavoravano tutti nello stesso punto. Tre lavoravano nello stesso punto e uno no. Ci fa pensare di ritrovare anche le altre tre persone che stiamo cercando".