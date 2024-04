Suviana | si cercano ancora i dispersi Palaia prega per Alessandro | inghiottito dalla centrale che stava rinnovando

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bargi (Bologna), 11 aprile 2024 – Rabbia e angoscia, dolore e sconforto. Paura, tristezza e disperazione. Speranza? Quella c’è sempre, ma a questo punto è flebile come una fiammella. Perché le possibilità di trovare qualcunoin vita nella pancia dellaEnel Green Power di Bargi, comune di Camugnano, paesino arroccato sulle montagne dell’Appennino bolognese, sono praticamente pari a zero. A quasi 48 ore di distanzatragedia, l’idea che qualcuno dei quattrose la sia cavata in qualche modo è un qualcosa che perfino i vigili del fuoco, già nel primo pomeriggio di ieri, escludevano in maniera abbastanza decisa. Tra i lavoratori che non si trovano c’è ancheD’Andrea, 37 anni, nato a Pontedera e cresciuto in Valdera. Lo descrivono come un tecnico ...

Alla centrale di Bargi si cercano ancora i quattro operai dispersi - Per la seconda notte consecutiva sono proseguite le ricerche dei quattro operai dispersi in seguito all’ esplosione avvenuta martedì pomeriggio nella centrale idroelettrica di Bargi, sull’Appennino bo ...ilpost

Nella centrale-trappola. Sub immersi nell’acqua nera cercano i quattro dispersi: "Disposti a tutto per trovarli" - Oltre 100 vigili del fuoco impiegati per rintracciare i tecnici travolti dal crollo del solaio dopo lo scoppio. Il livello idrico ha raggiunto il metro d’altezza al piano -8 mettendo in pericolo gli s ...quotidiano

Esplosione a centrale idroelettrica: operaio veneziano in prognosi riservata a Pisa - L'operaio veneziano coinvolto nell'esplosione a Suviana è in prognosi riservata a Pisa. Familiari in attesa e medici preoccupati per ustioni e danno inalatorio.lanazione