Suviana | la tragica notizia | Alessandro D’Andrea è morto Il dolore di Forcoli | comunità sconvolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Palaia (Pisa), 11 aprile 2024 – Palaia e la frazione disonodel. Ladella morte di, 37 anni, tra i dispersi della tragedia della centrale idroelettrica diarriva in un giovedì sera già carico di ansia per la sorte del manutentore, investito dall’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 9 aprile. “Siamo sconvolti – aveva detto il sindaco di Palaia Marco Gherardini – Sono in costante contatto con la famiglia di”. Proprio la famigliaè molto conosciuta a Palaia. Il padre diè un pensionato, la madre lavora come custode in una scuola della zona., oltre ai genitori, ...