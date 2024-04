Suviana | individuata la quarta vittima

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 12.25 E' stato individuato dai sommozzatori dei VdF il corpo di uno dei 4 dispersi nella Strage di. Si cercano ancora i 3 dispersi,tra i 37 e i 68 anni,alla Centrale idroelettrica Un'esplosione a 30 metri di profondità, per cause da accertare, ha provocato quattro morti e 5 feriti gravi. I Pm di Bologna indagano per disastro e omicidio colposo. Enel Green Power si dice disponibile a collaborare. Verifiche anche sui subappalti. La rabbia dei sindacati:"Non si sa per chi lavoravano le vittime".Sciopero oggi di Cgil-Uil.