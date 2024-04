Suviana | individuata la quarta vittima I sindacati | “C’è una mattanza in corso”

(Di giovedì 11 aprile 2024)laal piano -9. Iindicono uno sciopero: “Qui non c’è né ideologia né propaganda. C’è unain” Quattro i morti, tre dispersi e cinque feriti gravi. È questo il bilancio provvisorio dell’incidente avvenuto alla centrale idroelettrica Enel Green Power del lago di, sull’Appennino bolognese. Una turbina è esplosa al piano -8 dell’impianto, causando il crollo di un solaio e l’inondazione del piano inferiore. Le vittime, tutti uomini tra i 36 e i 73 anni, erano al lavoro su interventi di adeguamento della centrale. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per cercare i dispersi tra le macerie e sott’acqua. Le speranze di ritrovare vivi i dispersi sono ormai poche e le condizioni ...

