Suviana | il sommozzatore | «Sott’acqua al buio Per fare due metri ci vogliono 20 minuti È come la Concordia»

Suviana, ancora 4 dispersi: si indaga per disastro e omicidio colposo - Parte l'indagine sulla strage di Suviana mentre riprendono le ricerche dei 4 operai ancora dispersi all'interno della centrale idroelettrica di Enel Green ...lapresse

Tragedia di Suviana, i familiari dei dispersi in aiuto dei soccorritori - Adriano Scandellari di Ponte San Nicolò è fra i lavoratori non ancora ritrovati. Stefano Bellabona di Noventa Padovana è in rianimazione a Parma, il veneziano ...mattinopadova.gelocal

Busetto, il sub che verifica le turbine. Ecco chi è il tecnico veneziano ferito nell’esplosione della centrale - Il professionista è Hydro Test Specialist per Enel Green Power. La moglie è corsa all’ospedale di Pisa: il 59enne in prognosi riservata per le gravi ustioni ...mattinopadova.gelocal