Suviana | il racconto del sommozzatore impegnato nei soccorsi | “È come la Concordia | le condizioni sono proibitive 20 minuti per fare due metri al buio sott’acqua”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “È sicuramente uno degli interventi più difficili che sia stato chiamato a gestire nella mia carriera. Qualcosa di simile l’ho vista solo dopo il disastro della Costaallora anche ora procediamo al tatto, in un ambiente particolarmente ostile e di totale devastazione”. Giuseppe Petrone, responsabile nazionale del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco, descrive con parole toccanti le difficili operazioni di ricerca dei dispersi nella centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi sul lago di, esplosa martedì probabilmente per un cortocircuito. Immersioni “al tatto”, un ossimoro che racchiude l’estrema difficoltà di queste operazioni: “In acqua non abbiamo alcuna visibilità. Zero. Siamo praticamente ale non vediamo tutte le insidie a cui possiamo andare incontro”, racconta Petrone. ...