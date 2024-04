Suviana | bloccati i conti alla vedova di una delle vittime

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pavel Petronel Tanase, 45 anni, si è unitolistadel disastro avvenutocentrale idroelettrica di, nell’Appenino tosco-emiliano. L’incidente ha già causato cinque morti e due dispersi, tra cui l’operaio Tanase, deceduto il 9 aprile. Lascia dietro di sé una moglie e due figli adolescenti, che ora devono affrontare questa tragedia insieme. La famiglia di Tanase è stata colpita da un’altra difficoltà quandomoglie è stato comunicato il blocco temporaneo del conto corrente. Liliana Bancescu, un membro della comunità romena di Settimo Torinese, ha sottolineato che, nonostante sia una procedura standard, la donna si trova ora sola a fronteggiare questa situazione con due figli a carico. In risposta, numerosi membri della comunità locale e cittadini ...

