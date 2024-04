Superbonus | la peggior legge degli ultimi 10 anni | Conte | rovinosa stroncatura internazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) «Lae misura di politica fiscale adottata in Italia neglidieci». L'osservatorio dell'Oxford Economics, leader nelle previsioni economiche globali e nelle analisi econometriche, non usa giri di parole e smonta in modo chiaro ilche sta mettendo a rischio le casse dello Stato. In un report pubblicato recentemente, il giudizio sull'incentivo per il settore edilizio varato da Giuseppenon è tenero: «Inizialmente questa tipologia di bonus sono stati implementati come misura anticiclica dopo la pandemia ma sono continuati durante un periodo in cui l'economia è cresciuta in modo piuttosto forte», sinel dossier. FUTURO FOSCO Poi l'analisi di Oxford Economics spiega cosa accadrà in un futuro nemmeno troppo lontano: «Si prevede che il moltiplicatore ...