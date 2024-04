Superbonus | Int | ecco nostre proposte e soluzioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo il rinvio della giornata di ieri l'Istituto nazionale tributaristi (Int) ha partecipato all' audizione in commissione Finanze e Tesoro del Senato sul decreto 39/2024 A.S. 1092 in tema di agevolazioni fiscali in edilizia. L'Int è stato rappresentato da Andrea Cartosio, tributarista componente della Commissione fiscalità Int ed esperto in fiscalità immobiliare, il quale, dopo aver ringraziato il presidente della Commissione Massimo Garavaglia per l'invito in audizione e portato i saluti del presidente dell'Int Riccardo Alemanno, ha toccato vari punti della problematica: "Il settore dell'edilizia rappresenta una componente fondamentale dell'economia italiana e, per questa ragione, richiede una normativa stabile e trasparente", ha sottolineato Cartosio. E Cartosio ha poi precisato: “Per ripristinare le possibilità di cessione e sconto in fattura, ...