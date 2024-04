Superbonus | Int | ecco nostre proposte e soluzioni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Dopo il rinvio della giornata di ieri l’Istituto nazionale tributaristi (Int) ha partecipato all’ audizione in commissione Finanze e Tesoro del Senato sul decreto 39/2024 A.S. 1092 in tema di agevolazioni fiscali in edilizia. L’Int è stato rappresentato da Andrea Cartosio, tributarista componente della Commissione fiscalità Int ed esperto in fiscalità immobiliare, il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.