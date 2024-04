Summit in Svizzera | la Russia non ci va | l’Ucraina non la vuole | ma lo chiamano negoziato

Il Cremlino critica il Summit sull'Ucraina in Svizzera: "Senza la Russia non ha senso" - Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato la proposta della celebrazione di una conferenza a metà giugno in Svizzera per cercare di definire una road map di uscita dal conflitto.globalist

Ucraina: "Ria Novosti", Turchia sostiene partecipazione Russia a Summit di pace in Svizzera - Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" una fonte dell'amministrazione del leader turco, commentando la prevista conferenza di pace sull'Ucraina ospitata dalla Svizzera. "Raggiungere una pace ...agenzianova

Sutter e Parmelin al vertice della Banca mondiale a New York - La settimana prossima a New York si terrà il vertice del Fondo monetario internazionale (FMI), tra i temi che verranno discussi ci saranno: ridurre i rischi dell'elevato debito pubblico, garantire la ...ticinonews.ch