Sull’Ucraina 80 missili e droni in poche ore La spietata strategia russa degli attacchi a “doppio tocco”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella notte le forze russe hanno lanciatooltre 40e circa 40d’attacco, alcuni con il micidialebellica “”, colpire nello stesso punto dopo che sono arrivati i soccorritori. Bombardamenti che ha denunciato stamattina sul suo account Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che “alcuni razzi eShahed sono stati abbattuti, purtroppo solo una parte”. Zelensky esorta gli alleati e partner dell’Ucraina a fornire nuovi mezzi di difesa aerea al suo Paese: “Se alla Russia sarà permesso di continuare a farlo, se ie gli “shahed” russi colpiranno non solo la determinazione dell’Ucraina, ma anche quella dei suoi partner, questa sarà una licenza globale per il ...

La russi a nella notte ha attaccato l’Ucraina con 90 missili e 60 droni. Ad essere prese di mira in particolare centrali elettriche ed altre infrastrutture energetiche. Si tratta con ogni ... (open.online)

Guerra Ucraina, da Kiev a Zaporizhzhia: missili e droni russi contro infrastrutture energetiche - La Russia ha effettuato un "massiccio attacco" contro l'Ucraina durante la notte prendendo di mira le sue infrastrutture energetiche in tutto il paese. "Il nemico sta attaccando ...ilgazzettino

Ucraina, massiccio attacco russo, 80 droni e missili su Kharkiv, Kiev e Leopoli: almeno 7 morti - I bombardamenti, con almeno 40 missili e altrettanti droni, hanno danneggiato strutture energetiche negli oblast di Kharkiv, Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli ...fanpage

Guerra in Ucraina missili russi uccidono 7 civili a Odessa e a Kharkiv - Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo in tutta l'Ucraina la scorsa notte, prendendo di mira le infrastrutture critiche in varie regioni. missili balistici e droni hanno causato la m ...bluewin.ch