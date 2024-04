Suicida in carcere il violentatore dell' anziana a Sesto San Giovanni

(Di giovedì 11 aprile 2024)San(Milano), 11 aprile 2024 - Si è impiccato neldi Pavia ed è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale l'egiziano di 42 anni accusato di avere selvaggiamente picchiato e abusato sessualmente per un'ora, nel settembre scorso, di un'di 89 anni con deficit cognitivi nell'andronea sua abitazione aSan. Ahmed Fathy Ehaddad è la undicesima vittima nella casa circondariale Torre del Gallo, soprannominata ‘dei suicidi’ da quando, tra il 2021 e il 2022, nove detenuti si tolsero la vita e recentemente anche il trapper 26enne brianzolo Jordan Jeffrey Baby. Il 16 aprile prossimo il 42enne, senza fissa dimora, sottoposto a fermo per violenza sessuale e rapina aggravate, era chiamato al processo ...

Bernareggio (Monza), 13 marzo 2024 – “Le cose non sono andate così, ma sono troppo scosso in questo momento per parlare, sono davanti al mio avvocato". Non crede al suicidio e annuncia querela per ... (ilgiorno)

Roberto Tinti, padre di Jordan Tinti (in arte Jordan Jeffrey Baby ), non può credere che suo figlio possa essersi tolto la vita. Nei suoi ultimi versi, il trapper 26enne diceva che voleva riprendere ... (fanpage)

