Sui tassi la Bce pronta al sorpasso sulla Fed La scommessa dei mercati

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ia volte si fidano, altre volte no. Succede in Cina, per esempio, dove la sfiducia verso le prospettive del Dragone ha contagiato gli investitori, facendoli fuggire. In Europa, invece, le cose sembrano andare diversamente. Lo dimostra il grande afflusso di capitali che in queste ore sta interessando lo scacchiere europeo, con decine di miliardi di titoli sovrani sottoscritti dai fondi. Motivo? Semplice, iscommettono che la Banca centrale europea taglierà iprima della Federal Reserve. Le ragioni ci sono tutte. A marzo l’inflazione americana è andata oltre le previsioni, toccando quota 3,5% e spingendo la Banca centrale americana a temporeggiare ancora su un taglio al costo del denaro. Come noto, la Bce è per tradizione in scia alla Fed: se quest’ultima taglia i, a stretto giro lo fa anche ...