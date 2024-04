Strage Suviana | trovati i corpi di due dispersi | salgono a cinque le vittime accertate I sommozzatori | “Lì sotto è un inferno”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 aprile 2024)di dueleSono statidi due dei quattronelladi: sale, così, ail numero delledell’esplosione avvenuta all’interno della centrale idroelettrica della diga di, sull’Appennino bolognese. I cadaveri sono stati individuati daial nono pianoterra, ma non sono stati ancora riportati in superficie, motivo per cui non si conoscono ancora le generalità delle due, che vanno ad aggiungersi già ...