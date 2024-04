Strage Suviana | l' audio del soccorritore | Un disastro | al piano 7 non si può andare | ci sono 3 persone sotto | mi tremano le gambe - VIDEO

Uno striscione con la scritta 'Adesso basta!' apre il corteo di Cgil e Uil Bologna che a minuti si metterà in marcia, nel giorno dello sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro. In ... (quotidiano)

Suviana, "pezzi schizzati in ogni direzione": il racconto choc del sommozzatore - È partita l'indagine sulla Strage di Suviana e si cercano disperatamente i 4 ancora dispersi all'interno della centrale idroelettrica ...iltempo

La tragedia di Suviana, Landini: con i subappalti il lavoro è merce, cambiare modello - Brescia, 11 apr. (askanews) – “Con la logica dei subappalti il lavoro delle persone torna a essere una merce che può essere comprata e venduta”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a m ...askanews

La Strage di Suviana: ricerca dei dispersi senza esito. Cgil Bologna: questi sono morti di appalto - Si indaga per disastro e omicidio colposo. Proseguono le ricerche dei quattro dispersi nella centrale idroelettrica di Bargi. E' in via di stabilizzazione l'afflusso d'acqua nei piani allagati della c ...ansa