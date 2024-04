Strage Suviana | in miglioramento il ferito al Sant' Orsola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) È in continuo, fanno sapere dall'ospedale, Jonathan Andrisano, operaio di 35 anni, ricoverato in rianimazione aldi Bologna,dopo l'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi. La prognosi resta riservata e non è possibile sbilanciarsi in alcun senso, ma il giovane è appunto in. Il lavoratore della centrale è originario dell'Appennino bolognese. Sono invece stazionarie le condizioni del paziente di 42 anni ricoverato nel Centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena a seguito delle ferite riportate nella tragica esplosione. Il paziente rimane in prognosi riservata e continua a essere sedato e intubato, mentre proseguono le cure intensive dei sanitari per evitare le complicanze provocate dalle gravi ustioni su circa il 20% del suo corpo, in ...