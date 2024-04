Strage Suviana | dalle cause dell' esplosione ai lavori nell' impianto | inchiesta per disastro colposo

" questi sono morti di appalto ". Così Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna , nel corso dello sciopero generale per dire basta alle morti sul lavoro dopo la Strage della centrale di ... (quotidiano)

Uno striscione con la scritta 'Adesso basta!' apre il corteo di Cgil e Uil Bologna che a minuti si metterà in marcia, nel giorno dello sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro. In ... (quotidiano)