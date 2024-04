Strage Suviana | a Bologna sciopero generale e corteo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uno striscione con la scritta 'Adesso basta!' apre ildi Cgil e Uilche a minuti si metterà in marcia, nel giorno dellonazionale per la sicurezza sul lavoro. In Emilia-Romagna l'astensione è stata raddoppiata nella durata (8 ore) ed estesa al settore pulizie pubblico, dopo ladella centrale dinell'Appennino bolognese. In prima fila, con il segretario della CgilMichele Bulgarelli e quello regionale della Uil Marcello Borghetti, Ivana Veronese nazionale confederale Uil, Luigi Giove (segretario organizzativo nazionale Cgil) e le istituzioni: il sindaco diMatteo Lepore, quello di Camugnano Marco Masinara, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore regionale al lavoro ...