Strage di Suviana | Vasco Rossi lancia un messaggio per le vittime e i soccorritori

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sale a cinque il numero dei morti delladi, con l’esplosione della centrale idroelettrica che ha scosso profondamente l’Italia e per la quale istanno lavorando ininterrottamente per cercare i dispersi e mettere in sicurezza l’impianto. Per questoha affidato alle storie Instagram il suo piccolo pensiero rivolto allee a tutti gli operatori che si stanno prodigando dal momento della tragedia.sui social scrive: “Sono vicino ai parenti delle”, poi mostra la foto di uno deie scrive: “Eroi!”. Nel frattempo oggi, giovedì 11 aprile, è stato recuperato nel primo pomeriggio il corpo di Adriano Scandellari, la quarta vittima. Subito dopo i ...

Non solo Suviana, una Repubblica fondata sul lavoro insicuro - Quanti sono i morti sul lavoro in Italia Quali sono le cause dell'insicurezza C'entrano appalti e subappalti Chi ci guadagna Quanto ci costano gli incidenti Cerchiamo di capirne di più ...famigliacristiana

Cgil e Uil: “Morti sul lavoro inaccettabili, le stragi non sono una fatalità” - “Zero morti sul lavoro”. Sciopero di quattro ore per tutti i settori privati (otto per quello edile) indetto a livello nazionale da Cgil e Uil. Altissima adesione (punte del 90%) nella cave lucchesi e ...firenzetoday

Morte Scandellari, i sindacati: «Non può sempre essere una fatalità. Accertare le responsabilità» - «La tragedia accaduta nella centrale idroelettrica di Enel Green Power, nel bacino di Suviana, ha colpito anche il nostro territorio ... Tante famiglie distrutte per l’ennesima Strage sul lavoro, che ...padovaoggi