Strage di Suviana | ritrovato un quarto corpo | chi era Adriano Scandellari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Alle vittime già accertate delladi, Vincenzo, Mario e Pavel, se ne aggiunge purtroppo un’altra: si tratta di, ingegnere 57enne di Ponte San Nicolò e padre di due ragazze. Il suoè stato rinvenuto oggi 11 aprile dai sommozzatori che lo hanno riportato in superficie. Chi eraviveva a Ponte San Nicolò, piccole comune nel padovano, dove risiedeva con la moglie e le figlie adolescenti di 16 e 14 anni. Era molto noto in paese e con la moglie frequentava la parrocchia e partecipava a diverse attività. Si era laureato all’Università di Padova in Ingegneria elettrica ed elettronica e lavorava all’Enel dal 1993. Aveva ...