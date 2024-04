Strage di Suviana | individuati i corpi di Scandellari e Casiraghi Trovato al piano – 4 un pezzo della turbina esplosa

(Di giovedì 11 aprile 2024) È stata identificata la quinta vittimacentrale idroelettrica di Bargi sul lago di. Lo comunica la Prefettura di Bologna. Si tratta di Paolo, 59 anni, di Milano. Era un tecnicoAbb. Una vita trascorsa nella zona nord di Milano, fra Niguarda e Bicocca, una passione per l’Inter, una vita fatta di viaggi per lavoro. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina insieme a quello di un altro lavoratore, il padovano Adriano, 57enne lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro. Era stato insignito da poco con la stella al merito per il lavoro dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Si cercano ancora due dispersi: Alessandro D’Andrea, 37enne originario del Pisano, e ...

