Strage di Suviana | individuate altre due vittime Uno è la medaglia al lavoro Scandellari Allarme ambientale sul bacino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mentre continua la ricerca dei dispersi sale il numero delledelladella centrale idroelettrica di Bargi sul lago di, che ha ucciso cinque dipendenti, tre della Engineering Automation srl, e si è consumata in pochi secondi a 40 metri sotto il livello del lago. Una delleè Adriano, 57 anni, nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò (Padova), lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro. Era stato insignito da poco con la stella al merito per ildal capo dello Stato, Sergio Mattarella. La moglie è a Bargi. Il suo corpo è stato recuperato stamane insieme a quello di un altro disperso, quinta vittima, non ancora identificato. «Non ci siamo fermati un attimo. Stiamo lavorando alla ricerca dei dispersi, la ...