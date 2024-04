Strage continua sul lavoro Oggi lo sciopero di Cgil e Uil

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le ragioni dellogenerale di quattro ore indetto dae Uil perper tutti i settori privati – saranno otto ore nell’edilizia e otto ore in Emilia Romagna (per tutti i settori pubblici e privati, compreso il trasporto aereo, escluso invece dall’astensione a livello nazionale) e con un imponente corteo a Bologna – si riassumono nella richiesta di porre fine alla lunga scia di sangue sui posti di, nella necessità di una giusta riforma fiscale e nell’esigenza di un nuovo modello sociale di fare impresa. Ma va da sé che la tragedia di Suviana monopolizzerà per forza di cose l’attenzione sulla prima questione, quella dimenticata, della sicurezza sui luoghi del. La lunga scia di sangue delle stragi sullo...