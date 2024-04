Strage alla centrale di Suviana | gli allarmi inascoltati e il mistero della turbina e dell’alternatore «Non è stato un incidente»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’odore acre prima dei rumori. Il collaudodel “gruppo numero due”. E l’alternatore che esplode. Laidroelettrica di Bardi sul lago diche ha ucciso tre dipendentiEngineering Automation srl si consuma in pochi secondi a 40 metri sotto il livello del lago. Mentre gli studenti delle scuole medie in gita percepiscono cattive esalazioni che provengono dall’impianto e se ne vanno. Nello stesso momento in cui Vincenzo Franchina, Mario Pisani e Pavel Petronel Tanase stanno lavorando insieme ai loro 12 colleghiprova di messa in esercizio che doveva concludere la revisione complessivavalvola rotativa dell’impianto gestito da Enel Green Power. Sono le 14.30 circa quando esplode ...