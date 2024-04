Storia e scatti iconici | la creatività dei foulard Dior rivive in un libro

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 11 aprile 2024) Life&People.it Sofisticato o minimalista, figurativo oppure astratto, prezioso, quotidiano, maschile e femminile: il– molto più di un semplice accessorio – è il tocco finale essenziale e aggraziato per definire il proprio look. Esprime personalità, legato intorno al collo, al polso, magari usato strategicamente per mettere in risalto un taglio di capelli o annodato ad una borsa. NelScarves. Fashion Stories”, pubblicato da Thames & Hudson, Maria Luisa Frisa esplora la miriade di ispirazioni che sono alla base dei preziosi quadrati di seta, veri e propri oggetti d’arte che si rifanno a stili molto diversi tra loro, dalla pittura delle grotte preistoriche alla pop art. Il volume voluto dalla maison francese è arricchito deglidi Brigitte Niedermair e Pol Baril, che sono riusciti ...